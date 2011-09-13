Меню Верховной Рады: салаты по 3 грн и биточки – по 12 (фото)

Народный депутат от НУ-НС Владимир Арьев на своей странице в Facebook обнародовал меню столовой парламента. Об этом пишет "Сегодня".

«Социализм для аппарата Верховной Рады – депутаты сюда редко заходят. Поинтересуюсь принципами такого льготного ценообразования», - такой комментарий оставил Арьев под фотографией меню, пишет Facenews.

Согласно меню, на обед депутату Верховной Рады дают домашнюю солянку, любительский салат и натуральный шницель с картошкой. Это все обойдется слуге народа в 30 грн. 46 коп. Помимо этого можно полакомиться десертом: взять компот за 3 грн. 10 коп и сырники за 11 грн. 66 коп.