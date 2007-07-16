Ющенко планирует новые увольнения в регионах

Заместитель главы секретариата президента Виктор Бондарь не исключает, что в ближайшее время будет изменено руководство в нескольких регионах Украины.

"Это не последние кадровые назначения в регионах. Сейчас президент изучает деятельность каждой областной администрации", - отметил он в интервью 5 каналу.

"Предварительно мы говорили, что еще в 2-3 регионах будет пересмотрен состав руководства. Не только областного, а и районного уровня", - сообщил Бондарь.

Отвечая на вопрос, о которых регионах идет речь, заместитель главы секретариата сказал: "Сегодня есть вопросы и по Западу, есть вопросы по Югу чрезвычайно актуальные, абсолютно сложная ситуация остается по Крыму".

По его словам, в Крыму "вопрос стоит и о сегодняшнем руководителе правительства, и о руководстве Крыма вообще".

"У нас много вопросов по деятельности правоохранительного блока, по развитию инфраструктуры. Крым вместо здравницы общемирового уровня превращается в дачный поселок", - указал Бондарь.

Вместе с тем в Центральной и Восточной Украине, по его словам, "ситуация более или менее стабильная, там есть видение по руководителям, что они мощные и находятся на своих местах".

Вместе с тем, Бондарь подчеркнул, что изменение руководства областей не связано с будущими парламентскими выборами. "Выборы здесь ни при чем", - утверждает он.

Украинская правда