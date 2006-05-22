На первой сессии ВР депутатам будут читать стихи

Партия регионов и блок «Наша Украина» пока не определились со своими кандидатурами во временный президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил председатель подгруппы по вопросам проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, открытия сессии, формирования временного президиума, счетной комиссии и организации работы первой сессии ВР 5-го созыва Александр ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что коммунисты, которые будут присутствовать во временном президиуме по квоте СПУ, несмотря на договоренности, что в президиум не будут подаваться кандидатуры лидеров политических сил, подали кандидатуру Петра СИМОНЕНКО, но А.ТУРЧИНОВ считает, что этот вопрос будет решен.

Председатель Подготовительной депутатской группы Иван БОКИЙ сообщил, что на сегодняшнем заседании будет окончательно принято решение о церемонии открытия сессии. Он рассказал, что подгруппа А.ТУРЧИНОВА предлагает, чтобы торжественная церемония началась в 10.00. - прозвучит стихотворение Владимира Сосюры «Любите Украину». Потом председатель Верховной Рады Украины прошлого созыва Владимир ЛИТВИН предоставит слово самому старшему по возрасту депутату из присутствующих в сессионном зале (самый старый депутат, избранный по спискам КПУ, – Иван ГЕРАСИМОВ – УНИАН). И.ГЕРАСИМОВ должен зачитать присягу народного депутата, потом прозвучит духовный гимн “Молитва за Украину” Николая Лысенко и депутаты поднимутся на третий этаж, где подпишутся под текстом присяги.

После этого они вернутся в сессионный зал, где прозвучит Государственный гимн Украины и будет официально открыта сессия. Будет избран временный президиум, после чего Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит с обращением.

Потом планируется, что премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ произнесет заявление об отставке правительства, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, поручит этому правительству исполнять обязанности до назначения нового.

Как считает И.БОКИЙ, вся церемония будет длиться 30-35 минут. После этого депутаты перейдут к рассмотрению кадровых вопросов.

В то же время он считает нереальным рассмотрение уже в первый день вопроса о назначении руководства парламента.

Пленарные заседания продолжатся и в пятницу, и на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, открытие первой сессии Верховной Рады Украины пятого созыва запланировано на четверг, 25 мая.