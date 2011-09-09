НУ просит партии выбросить из списков тех, «кто себя дискредитировал»

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет о готовности его партии отстаивать справедливое избирательное законодательство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил на конференции «Демократические процессы в Украине 1991-2011. Результаты двадцати лет», организованной Фондом Конрада Аденауэра.

«Мы настроены отстаивать справедливое избирательное законодательство, чтобы в 2012 году парламент был переизбран и все политические коррупционеры были уволены. Именно выборы мы рассматриваем как возможность уволить власть с работы», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, чтобы преодолеть политическую коррупцию, следует работать с молодежью, с общественными организациями, а также отказаться от тех людей, которые себя дискредитировали, и не дать им шанса снова попасть в политику.

Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратился с призывом к демократическим политическим силам открыть собственные ряды и списки для прихода активной молодежи, новых людей из общественного сектора.

По его словам, в Украине на посткоммунистической основе была построена коррумпированная политическая система, в первую очередь в вопросах выборов, и именно это является причиной того, что за 20 лет Независимости Украина имеет разрушенный парламентаризм и отсутствие реального влияния граждан, неправительственных организаций и местных общин. «В первую очередь в вопросе фальсификации и политической коррупции выборов и лежит причина всех этих негативных явлений», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При этом он отметил, что политикам и общественности следует готовиться к противодействию фальсификациям на ближайших выборах.

«Нужно побороться за каждого молодого активного украинца, который хотел бы прийти в политику. Отбросить все дрязги и отстоять в парламенте хотя бы существующий закон о выборах, потому что проведение выборов по новым правилам ПР и коммунистов – это укоренение политической коррупции и лишение людей права выбора», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.