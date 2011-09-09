Нардеп думает, что после Тимошенко посадят Литвина или Кучму

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир БОНДАРЕНКО считает, что после завершения рассмотрения дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО власти могут лишить свободы или нынешнего председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, или экс-Президента Леонида КУЧМУ.

Об этом В.БОНДАРЕНКО заявил в интервью “Газеті по-українськи”.

Отвечая на вопрос, чем завершится суд над Ю.ТИМОШЕНКО, В.БОНДАРЕНКО сказал: “Взрыв от дела Ю.ТИМОШЕНКО нужно перебить другим. Поэтому посадят ЛИТВИНА или КУЧМУ. Больше шансов у ЛИТВИНА. Это укладывается в общую концепцию Партии регионов по устранению несвоих. Они же убрали людей ЛИТВИНА из леса, транспорта (Гослесхоз возглавлял Николай ШЕРШУН, Министерство транспорта – Константин ЕФИМЕНКО)”.