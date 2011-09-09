ВККСУ: наказывать Киреева не за что

Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА нет.

Как сообщили УНИАН в ВККСУ, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по обращению народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО.

Кроме того, по результатам рассмотрения материалов было принято решение применить дисциплинарное взыскание в виде выговора к судье Ленинского районного суда города Севастополь Оксане ГАРКУШЕ.

Также на заседании было принято решение в отношении досрочного снятия выговора с судьи Львовского окружного административного суда Татьяны ШИНКАРЬ.

Кроме того комиссия по результатам рассмотрения материалов приняла решение открыть дисциплинарное производство в отношении четырех судей.

Дела открыты в отношении судьи Печерского райсуда Киева Олега БИЛОЦЕРКИВЦА и судей Хозяйственного суда Киева Ларисы ПРОКОПЕНКО, Марии ЛЮБЧЕНКО и Евгения ШАПТАЛЫ