Симоненко напомнил Януковичу о шариках «НАТО – нет!»

«Заигрывание украинских властей с представителями агрессивного военного блока НАТО, а также с одиозными представителями правящих кругов США должно заставить избирателей задуматься об искренности предвыборных лозунгов Партии регионов».

Об заявил народный депутат Украины, первый секретарь КПУ Петр СИМОНЕНКО.

В комментарии, переданном УНИАН пресс-службой КПУ, П.СИМОНЕНКО отмечает: «Я вспоминаю огромное количество бело-синих шариков с надписью «НАТО – нет!», которые нынешние представители власти поднимали под купол парламента. И эта политическая сила львиную долю своих голосов взяла у избирателей юго-востока страны благодаря антинатовским лозунгам. Следовательно, теперь можно ожидать разочарования тех людей, которые голосовали за эту партию, выражая свое несогласие с вступлением Украины в НАТО».

Также народный депутат подчеркнул, что заигрывание властей с НАТО может обернуться для них же крайне негативными последствиями.

«Исходя из опыта свергнутых мировых лидеров, которые заигрывали с НАТО и США, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен сделать вывод, что его ни во что не ставят», – добавил П.СИМОНЕНКО.

Кроме того, он отметил, что встреча Президента Украины с заместителем министра обороны США противоречит нормам протокола.

«Невозможно представить себе ситуацию, когда заместитель министра обороны Украины проводит встречу с Бараком ОБАМОЙ. Поэтому здесь надо начинать с понятия своей чести и не давать унижать свою страну», – подытожил П.СИМОНЕНКО.

Справка УНИАН. 7 сентября с. г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встречался с заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности Александром ВЕРШБОУ.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ, в частности, заявил, что Украина надеется на содействие США на пути европейской интеграции. Он отметил, что развитие отношений со США является одним из приоритетных направлений украинской внешней политики, и Украина готова к развитию сотрудничества со США в формате стратегического партнерства. Также В.ЯНУКОВИЧ заметил, что большое значение Украина придает своим отношениям с НАТО.