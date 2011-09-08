Пшонка советует Харе выбирать слова

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА рекомендует председателю Федерации профсоюзов Украины Василию ХАРЕ более взвешено подходить к высказываниям в адрес Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Я рекомендовал бы председателю профсоюзов как народному депутату, как важному лицу более взвешено подходить к своим высказываниям в адрес прокуратуры», - сказал В.ПШОНКА.

По его словам, в последнее время действующее руководство ФПУ «цинично утверждает, что органы прокуратуры безосновательно вмешиваются в деятельность профсоюзов и возбуждают уголовные дела».

По словам генпрокурора, всевозможные эмоциональные выпады против прокуратуры не являются выходом из ситуации по незаконному распоряжению государственным имуществом.

При этом В.ПШОНКА заверил, что «все действия прокуратуры основываются только на законности».