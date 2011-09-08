Мартыненко перешел к Яценюку

8 сентября народный депутат Украины, глава парламентской фракции «Наша Украина-Народная Самооборона» Николай Мартыненко вступил в ряды политической партии «Фронт Змін». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Комментируя свое решение, Николай Мартыненко отметил, что его целью является эффективная работа в составе прогрессивной политической команды. «Наша партия внедряет в Украине качественно новые политические стандарты и становится центром тяжести для всех, кто хочет жить в нормальном европейском государстве», - сказал он.

«Сегодня «Фронт Змін» - на политический передовой. Это оппозиционная сила, которая не просто жестко критикует власть, а предлагает Украине реальную альтернативу развития. Она отстаивает демократическое развитие нашего государства, хочет – и способна – переломить негативные тенденции, улучшить жизнь людей», - убежден Николай Мартыненко.

Он также отметил, что его партийность не повлияет на уровень исполнения им обязанностей председателя фракции «НУ-НС»: «Фракция насчитывает свыше 10 партий. Я всегда ровно и корректно относился ко всем депутатам, невзирая на их принадлежность к той или другой политической силе».

В свою очередь, лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк подчеркнул, что партия в лице Николая Мартыненко получила серьезного, опытного политика. «Николай Владимирович – один из немногих настоящих профессионалов в нынешнем составе Верховной Рады. Нас объединяют общие ценности и взгляды на будущее Украины, пути ее развития», - отметил лидер «Фронта Змін».