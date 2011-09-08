На Крещатике - потасовка сторонников Тимошенко с «Беркутом»

В Киеве на Крещатике напротив палаточного городка, установленного у Печерского районного суда, произошла потасовка между сторонниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сторонников Ю.ТИМОШЕНКО попытались установить палатки у здания, где расположен Национальный союз журналистов Украины. Им воспрепятствовали сотрудники спецподразделения МВД "Беркут".

Сотрудники правоохранительных органов отобрали палатки и окружили сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы те не смогли повторить попытку установить палатки.