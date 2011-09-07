Синод Епископов УГКЦ определил стратегию развития церкви

Священный Синод епископов Украинской греко-католической церкви образовал рабочую группу по реализации стратегии развития УГКЦ на период до 2020 года.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, соответствующее решение принято во время рабочего заседания Священного Синода епископов Украинской греко-католической церкви, который сейчас проходит в Бразилии.

В частности, Митрополит Стефан (СОРОКА) в своем докладе назвал основные цели, которые Синод очертил на предстоящие 10 лет в развитии УГКЦ, и пригласил епископат «совершить путешествие возрождения под покровительством Божьего присутствия, присутствия Господа и Спаса Иисуса Христа среди нас».

Он подчеркнул, что процесс возрождения Церкви уже идет, потому что он был начат Синодом Епископов УГКЦ под руководством Блаженнейшего Любомира в 2006 году, когда стратегия Церкви была выражена лозунгом «Святость объединенного Божьего люда». В настоящее время, по его словам, этот процесс должен стать всеобъемлющим и более организованным и целенаправленным.

Красной нитью сквозь всю стратегию проходит вопрос евангелизации.

Рабочая группа, которую возглавили Митрополит Стефан (СОРОКА) и Владыка Давид (МОТЮК), предложила Синоду Епископов практическую программу осуществления Стратегии УГКЦ под названием «Живой приход – место встречи с живым Христом».