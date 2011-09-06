Томенко: власть запланировала тотальную приватизацию полиграфии

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что власть запланировала тотальную приватизацию предприятий полиграфической отрасли.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО объяснил, что сегодня в повестке дня работы парламента стоял проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации (р.н.8723), которым предусматривается выставить на приватизацию сотни стратегически важных предприятий. «В то же время, очевидно, побаиваясь жесткой критики экспертов, Партия регионов перенесла рассмотрение этого вопроса», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Объясняя важность этого проекта закона, он отметил, что в перечне есть ряд предприятий Национального космического агентства Украины и предприятия авиационной отрасли. «Это противоречит и здравому смыслу, и общим законодательным принципам приватизации, поскольку данные предприятия выпускают продукцию, которая используется в оборонной отрасли», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, вице-спикер отметил, что законопроектом предусмотрена фактически тотальная приватизация предприятий полиграфической отрасли Украины. Он напомнил, что дискуссия относительно судьбы государственных полиграфических предприятий продолжается уже не один год. Н.ТОМЕНКО отметил, что не один высокопоставленный чиновник планировал приватизировать эту отрасль в своих семейных интересах. В то же время, по его словам, до сих пор удавалось найти аргументы о недопустимости тотальной приватизации полиграфической отрасли. «В то же время, данным законопроектом создаются условия практически стопроцентного перехода этой отрасли в частные руки», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер сообщил, что среди предприятий, которые, согласно законопроекту, будут подлежать приватизации, большое количество областных типографий и государственных издательств, а среди наиболее резонансных он назвал издательство «Київська правда».

Наиболее интересным Н.ТОМЕНКО считает то, что главным критерием необходимости приватизации полиграфических предприятий (по предложению Министерства образования и науки и Госкомтелерадио), которые печатают учебники, газеты, журналы и тому подобное, является аргумент, что эти предприятия потеряли признаки общегосударственного значения.

«Вполне очевидно, что заказчики приватизации – Министерство образования и науки и Госкомтелерадио - уже нашли будущих владельцев этих предприятий», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что следствием этого будет «окончательно разрушенный государственный контроль за полиграфической и издательской отраслью, а близкие к чиновникам, организовавшим приватизацию, бизнесмены будут заниматься не производственной деятельностью, а за бесценок получат помещения и большое количество земли».