Янукович грозит кадровыми изменениями в правительстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что в ближайшее время в правительстве состоятся кадровые изменения.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал открывая заседание Комитета по экономическим реформам.

Он требует от правительственных чиновников эффективной реализации реформ и подчеркивает, что исполнители, которые не могут или не хотят плодотворно работать, должны освободить свои должности.

«Когда журналисты задают вопрос, будут ли кадровые изменения в правительстве, я хочу сказать: они обязательно будут там, где министр не будет выполнять свои обязательства. И выводы мы сделаем в ближайшее время», - заявил Президент.

«Успех, как и провал, каждой реформы, будет иметь свое имя и фамилию», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что мерилом реформ является оценка граждан и бизнеса, а не количество принятых законов, постановлений и проведенных совещаний. Сегодня же, констатировал Президент, чиновники не поменяли своего отношения к этой работе. «Волокита, формализм и безразличие и дальше остаются самыми характерными чертами всего бюрократического аппарата», - сказал он.

Глава государства отдельно подчеркнул важность скоординированной работы в процессе осуществления реформ разных ведомств. «Сотрудничество разных ведомств между собой обязательно. И наши вице-премьеры, которые являются в то же время и министрами, имеют определенные полномочия и обязаны координировать эту работу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Когда отсутствует результат – вывод один: ответственное должностное лицо не на своем месте, а следовательно, должен освободить кресло», - подчеркнул он, констатировав, что очевидно для многих исполнителей груз ответственности «оказался не под силу», а заложником этого стало дело, за которым стоит страна и люди.

В нынешнее сложное время остановка с реформами недопустима, подчеркнул Президент.