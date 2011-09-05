Турчинов о Тимошенко, БЮТ, железных заборах и тупике
"Такого лидера ни у кого нет"
Заместитель главы партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ уверен, что Юлия ТИМОШЕНКО останется лидером этой политической силы, несмотря на ее содержание под стражей во время судебного процесса.
Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі, сообщает пресс-служба канала.
«Тимошенко как была, так и будет лидером и оппозиции и Украины, где бы она не находилась. В том числе, она является и будет в дальнейшем главой партии «Батьківщина», потому что я не знаю партий, у которых бы был такой яркий, несокрушимый и мощный лидер», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
По его словам, ряды партии начали заметно расширяться.
«Люди, которые сегодня, в этих условиях пишут заявления о вступлении в ряды партии, демонстрируют, что они не боятся этой власти, и что это – их позиция», - заявил политик.
Он также отметил, что не знает людей, которые бы сегодня поддерживали Партию регионов.
«Единственное, за счет чего они (Партия регионов – УНИАН) держатся, - это за счет вооруженных людей, которые получают зарплаты в МВД, СБУ и других силовых структурах», - заявил А.ТУРЧИНОВ, добавив, что власть пытается скрыться от людей за железными заборами, которые возводятся вокруг ее зданий.
По мнению заместителя главы партии «Батьківщина», правящая политическая сила загоняет страну в тупик, и ее политика грозит Украине международной изоляцией.