Турчинов о Тимошенко, БЮТ, железных заборах и тупике

Заместитель главы партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ уверен, что Юлия ТИМОШЕНКО останется лидером этой политической силы, несмотря на ее содержание под стражей во время судебного процесса.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі, сообщает пресс-служба канала.

«Тимошенко как была, так и будет лидером и оппозиции и Украины, где бы она не находилась. В том числе, она является и будет в дальнейшем главой партии «Батьківщина», потому что я не знаю партий, у которых бы был такой яркий, несокрушимый и мощный лидер», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, ряды партии начали заметно расширяться.

«Люди, которые сегодня, в этих условиях пишут заявления о вступлении в ряды партии, демонстрируют, что они не боятся этой власти, и что это – их позиция», - заявил политик.

Он также отметил, что не знает людей, которые бы сегодня поддерживали Партию регионов.

«Единственное, за счет чего они (Партия регионов – УНИАН) держатся, - это за счет вооруженных людей, которые получают зарплаты в МВД, СБУ и других силовых структурах», - заявил А.ТУРЧИНОВ, добавив, что власть пытается скрыться от людей за железными заборами, которые возводятся вокруг ее зданий.

По мнению заместителя главы партии «Батьківщина», правящая политическая сила загоняет страну в тупик, и ее политика грозит Украине международной изоляцией.