Королевская предлагает избрать Тимошенко председателем КСД

19:09, 05 сентября 2011
Политика
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Ответ "политическим мародерам"

Народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает избрать лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО председателем Комитета сопротивления диктатуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, комментируя высказывания некоторых деятелей оппозиционного направления, она заявила, что «единственным настоящим оппозиционным политиком была, есть и еще долго будет Юлия ТИМОШЕНКО» и «разным политическим мародерам не удастся использовать арест ТИМОШЕНКО для увлечения лидерства в оппозиционном лагере».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «действенным ответом оппозиции на репрессии власти и деятельность раскольников изнутри должна стать консолидация всех оппозиционных сил вокруг политика, которая олицетворяет символ сопротивления диктатуре – Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО».

Сегодня на заседании фракции Н.КОРОЛЕВСКАЯ планирует обратиться к руководству «Батьківщини» с предложениями, которые позволят сделать работу объединенного органа оппозиции, – Комитета сопротивления диктатуре – более эффективной, говорится в сообщении.

«Во-первых, ВО «Батьківщина» должна предложить руководству КСД избрать председателем комитета Юлию ТИМОШЕНКО – единственного настоящего общенационального лидера украинской оппозиции. Это поможет сфокусировать усилия как украинской, так и западной общественности на главной цели Комитета сопротивления диктатуре – освобождении из-за решетки нашего лидера. Потому что не может быть лучше противодействия диктатуре, чем свободная Юлия ТИМОШЕНКО», - заметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Во-вторых, по ее словам, ВО «Батьківщина» должна предложить координационному совету КСД срочно созвать межпартийное совещание партий – членов КОД с целью разработать и принять программу конкретных совместных действий, направленных на усиление внутреннего и внешнего давления на украинскую власть с целью освобождения Ю.ТИМОШЕНКО.

В-третьих, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «Батьківщина» «должна запретить свои членам публично заявлять о предопределенности приговора Ю.ТИМОШЕНКО и предложить другим оппозиционным политикам воздержаться от обсуждения этого вопроса как деморализующего общественность и позволяет пиариться на нём людям, далеким от идеалов, исповедуемых Юлией Владимировной».

Все это, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, позволит объединенной оппозиции более эффективно противостоять репрессивной власти.

 

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