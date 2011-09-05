Признает ли ЕС выборы, если в них не будет принимать участие Тимошенко

Глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что если лидер «Батькивщины», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, а также другие оппозиционные политики не смогут участвовать в ближайших парламентских выборах, то это поставит под сомнение их результаты.

Об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал в интервью газете «Деловая столица» (№ 36 от 5 сентября).

Отвечая на вопрос, признает ли ЕС честными выборы, если Ю.ТИМОШЕНКО не сможет принять в них участие, Ж.ТЕЙШЕРА заявил: «Если самый популярный оппозиционный политик, проигравший президентскую кампанию с небольшим разрывом, или другие оппоненты власти не смогут участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду, то это поставит под сомнение их результаты».

При этом он напомнил, что в ноябре 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратился к Евросоюзу с просьбой помочь в разработке Избирательного кодекса, и что такая помощь предоставляется еще с апреля 2008 года. «Брюссель выделил на эти нужды 3,5 млн. евро», - добавил Ж.ТЕЙШЕРА.

В этом контексте он отметил, что кодекс был подан Верховной Радой на рассмотрение Венецианской комиссии, что независимые эксперты оценили законопроект как вполне приемлемый, и что В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что Избирательный кодекс будет принят.

«Тем не менее, впоследствии документ, разработанный при поддержке ЕС, был снят с рассмотрения, и процесс принятия закона для следующих парламентских выборов начался заново. ЕС (а также США) постоянно высказывают свою тревогу по поводу недостаточного участия всех заинтересованных сторон (политических партий, гражданского общества) в данном процессе, а также того, что таким образом избирательная система фактически навязывается», - заявил глава представительства Евросоюза в Украине.