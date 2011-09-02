Азаров уверен, что соглашение о ЗСТ с ЕС подпишут еще в этом году
20 октября Янукович едет в Брюсель
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен в подписании соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в текущем году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе общения с коллективом ЧП «Ярослав», работающего в сфере легкой промышленности.
«В конце года мы подпишем соглашение», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, в конце июня в Киеве прошел 17-й раунд переговоров о создании ЗСТ с ЕС.
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ назвал его результаты «позитивными».
Очередной, 18-й раунд, переговоров планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.
20 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Брюссель по приглашению президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ для достижения политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
В декабре на саммите «Украина-ЕС» Киев ожидает подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает создание ЗСТ.