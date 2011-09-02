Азаров уверен, что соглашение о ЗСТ с ЕС подпишут еще в этом году

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен в подписании соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе общения с коллективом ЧП «Ярослав», работающего в сфере легкой промышленности.

«В конце года мы подпишем соглашение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Киеве прошел 17-й раунд переговоров о создании ЗСТ с ЕС.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ назвал его результаты «позитивными».

Очередной, 18-й раунд, переговоров планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

20 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Брюссель по приглашению президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ для достижения политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В декабре на саммите «Украина-ЕС» Киев ожидает подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает создание ЗСТ.