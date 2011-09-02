Российские СМИ начали информационную войну против Януковича и Ахметова

В эфире новостной программы российского "Первого канала" было резко раскритиковано заявление президента Виктора Януковича о скорейшем вступлении Украины в Зону свободной торговли.

В эфире "ОРТ" прозвучали слова укора в адрес президента Украины в связи с озвученным накануне Дня Независимости намерением как можно скорее вступить в Зону свободной торговли.

"Эксперты полагают, что Виктор Янукович рискует одновременно испортить отношения с Россией и не добиться понимания в Евросоюзе", - говорится в сюжете.

Далее в сюжете звучит предположение, что в нарастающем конфликте между Киевом и Москвой виновны украинские олигархи.

"Как считают эксперты, увеличение российских инвестиций выгодно для украинской экономики, но невыгодно украинским олигархам, которым пришлось бы, что называется, подвинуться. Партия регионов Януковича с национальным крупным капиталом связана тесно. В результате, практически все совместные с Россией экономические проекты буксуют", - продолжает журналист.

Интересно, что на экране в этот момент появляются лица Януковича, вице-премьера Бориса Колесникова и бизнесмена Рината Ахметова.

Сюжет завершается откровенной критикой украинского президента.

"Стоит напомнить, что Виктор Янукович пришел к власти под громкими лозунгами дружбы с Россией и поддержки русского языка. Избиратели юга и востока Украины дружно за эти идеи проголосовали. Но русский язык государственным так и не стал, а отношения между двумя странами портятся на глазах", - резюмируют на Первом.

Отметим, что тезисы, озвученные в эфире "Первого канала", зачастую совпадают с позицией руководства Российской федерации.

Украинская правда