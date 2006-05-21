Закрытие молодежного футбольного турнира «Играй в футбол во имя мира!»

С 19 по 22 мая в г. Киеве Международный благотворительный фонд помощи и дружбы, Федерация футбола Украины, Федерация футбола г. Киева проводят второй молодежный футбольный турнир «Играй в футбол во имя мира!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, открытие соревнований состоится 20 мая в 10:00 на стадионе им. Банникова.

В соревнованиях примут участие 8 команд молодых футболистов (1990 г. р.) из Киева, Черкасс, Чернигова, Львова, Симферополя. Среди почетных гостей ожидаются президент ФФУ Григорий СУРКИС, первый вице-президент ФФУ Александр БАНДУРКО, председатель Федерации футбола г. Киева Николай ГУРИНЕНКО, директор Международного благотворительного фонда помощи и дружбы в Украине Ченг Джин ПАЛЬ, региональный директор МБФПД в Европе Массимо ТРОМБИН, председатель Комитета юношеского футбола ФФУ Олег ОРЕХОВ.

Турнир завершится 22 мая. Представители СМИ приглашаются на открытие соревнований 20 мая в 10:00 и закрытие 22 мая в 12:30.

Аккредитация проводится по тел.: 410-78-25, 067-503-46-09.