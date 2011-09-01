ЕС не будет блокировать ассоциацию с Украиной, несмотря на арест Тимошенко

Комитет Европарламента по вопросам международной торговли рекомендует заключить договор об ассоциации между Украиной и ЕС, несмотря на арест экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом пишет Коммерсант-Украина.

Ситуация в переговорах между Украиной и ЕС относительно договора об ассоциации, в том числе раздел о создании зоны свободной торговли обсуждалась на заседании комитета в среду.

Особую остроту дискуссии придала обеспокоенность представителей ЕП ситуацией, сложившейся с демократией в Украине, пишет издание.

Докладчик от комитета, депутат ЕП Павел Залевски еще раз подчеркнул, что Брюссель, определяя темпы сближения Украины с ЕС, принимает во внимание происходящие в стране события.

"Мы должны учитывать и политический контекст при заключении соглашения (об ассоциации)... Нужно учитывать и то, что Тимошенко арестована. Многие другие влиятельные политики также либо в тюрьме, либо преследуются. Право в Украине используется, точнее им злоупотребляют в политических целях", - сказал он.

Ранее, на этапе подготовки к заседанию, Залевски обратился к украинским экспертам с просьбой высказать мнение о целесообразности приостановки переговоров Брюсселя с Киевом, а также о возможных последствиях от таких санкций.

Участники экспертного опроса оказались единодушны в том, что это лишь усугубит ситуацию с уровнем демократии в стране и может привести к ослаблению европейского вектора.

Представители украинской оппозиции, с которыми встречались депутаты ЕП, также высказались за скорейшее парафирование договора.

В среду члены комитета Европарламента согласились с мнением экспертов.

"Учитывая нехватку демократии в Украине, лучшим выходом будет как можно более быстрое заключение соглашения, ведь этот документ содержит обязывающие нормы о принятии Украиной европейских стандартов", — сказал Залевски.

Его поддержал приглашенный на заседание представитель Еврокомиссии, директор генерального директората "Торговля" Руперт Шлегельмильх.

"Хоть ситуация с Тимошенко и не является предметом переговоров, мы соглашаемся, что подписание договора об ассоциации поможет Украине в той ситуации, в которой она находится", - сказал он.

В ходе дальнейшего обсуждения ни один из депутатов не высказался в пользу введения санкций в отношении Украины.

По итогам дискуссии в Европарламенте какого-либо формального решения не принималось, однако на нем с повестки дня был фактически снят вопрос о возможном блокировании завершения переговоров между Киевом и Брюсселем.

"Сегодня все поддержали скорейшее завершение переговоров, и я не ожидаю, что в дальнейшем кто-либо из моих коллег по комитету предложит Европарламенту другой вариант. Я полагаю, что следующий раунд переговоров о ЗСТ, который состоится в сентябре, станет последним",— заявил Залевски.

Украинская правда