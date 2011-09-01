Далай Лама просит освободить Тимошенко

Ряд влиятельных людей мира подписали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу последних событий в Украине, пишет Украинская правда со ссылкой на статью под названием "Украина теряет свой путь", опубликованной на сайте Project Syndicate.

В частности, подписанты считают, что ЕС должен требовать от украинской власти, чтобы Юлию ТИМОШЕНКО и других лидеров оппозиции выпустили из СИЗО под залог, "чтобы они могли активнее защищать себя в суде".

Авторы статьи утверждают, что большинство на Западе считает процесс над Ю.ТИМОШЕНКО политическим, и что принцип верховенства права в нем игнорируется.

Они отмечают, что в интересах ЕС стремиться к более активной политике относительно Украины.

"Мы призываем ЕС и его страны-члены настаивать на том, чтобы в Украине уважалось верховенства права. По меньшей мере, ЕС должен требовать, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО и другие лидеры оппозиции вышли на свободу под залог...", - сказано в статье.

Кроме того, по мнению подписантов, основные принципы демократического общества, такие как свобода слова и свобода собраний, все чаще подвергаются притеснениям в Украине.

Они также обращают внимание на консолидацию всей власти в стране в руках Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, укрепление силовых структур, в частности СБУ, а также на "повальную коррупцию".

Отдельную обеспокоенность влиятельных людей мира вызывает преследование в Украине оппозиционных партий и независимых СМИ.

"Открытие уголовных дел в отношении оппозиционных политиков, в том числе ТИМОШЕНКО, вместе с внесением изменений в избирательный закону в интересах Президента и его сторонников, является послаблением оппозиционных сил", - сказано в статье.

Авторы также обращают внимание на слабые институты гражданского общества в Украине, которые «не имеют реальной возможности принимать участие в выработке политических решений».

"Украина сейчас на распутье. Один указатель указывает на демократию, а другой - на единовластие. Первый путь ведет к членству в Европейском Союзе, второй - в более темном и опасном направлении. Миллионы граждан Украины хотят вступления в ЕС, но их энтузиазм сдерживается отсутствием четкой политики ЕС относительно Украины", - сказано в статье.

Письмо подписали, в частности, философ и эссеист Андре ГЛЮКСМАН, бывший президент Чехии Вацлав ГАВЕЛ, министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, почетный архиепископ Кейптауна и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд ТУТУ, бывший президент Федеративной Республики Германия Рихард фон ВАЙЦЗЕККЕР, председатель российской партии "Яблоко" Григорий ЯВЛИНСКИЙ, ДАЛАЙ-ЛАМА и другие.

Все подписанты являются членами инициативы "Shared Concern Initiative", которая объединяет выдающихся деятелей современности, представляющих разные культуры, религии, традиции и историю, отмечает Украинская правда.

Как известно, в среду В.ГАВЕЛ написал статью в англоязычном российском издании Moscow Times с похожими тезисами, добавляет интернет-издание.