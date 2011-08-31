К делу Тимошенко приобщили письмо Медведько

Судья Родион КИРЕЕВ по ходатайству адвокатов экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО согласился приобщить к материалам ее дела письмо бывшего генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, в котором отмечается, что экс-премьер-министр имела право давать рекомендации «Нафтогазу» относительно газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ.

«Среди документов, приобщенных к делу, - письмо генерального прокурора господина МЕДВЕДЬКО, которым подтвержден тот же тезис, что премьер-министр имел право в своем поручении давать рекомендации делегации «Нафтогаза», и что законодательством не запрещены такие действия премьер-министра», - отметил адвокат.

Также по ходатайству защиты к материалам дела было приобщено письмо контрольно-ревизионной комиссии, датированное 2010 годом, в котором «прямо указано, что невозможно установить какие-либо убытки с учетом подписания внешнеэкономических контрактов, потому что нет данных о том, что эти контракты были заключены на заведомо невыгодных условиях», проинформировал адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.