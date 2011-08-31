Тимошенко опять требует обследования личным врачом

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита вновь требуют от суда предоставить разрешение на проведение обследования состояния ее здоровья личным врачом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство сегодня заявил адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

«Я информирую суд, что мой врач и медсестра, которые формально включаются в эту комиссию, но не допускаются, чтобы взять анализ крови», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отметила, что каждый раз при внесении соответствующего ходатайства предоставляются гарантии о том, что ее защита не намерена использовать результаты обследования ее личным врачом и медсестрой для того, чтобы изменить меру пресечения. «Вчера опять пришла комиссия, но я не хочу представителям власти позволять проводить мое обследование. Я им не доверяю и не знаю, с какими намерениями приходят представители от Администрации Президента», - подчеркнула она.

В свою очередь председательствующий в деле судья Родион КИРЕЕВ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты о нарушении права на медицинскую помощь. «Ваши утверждения не соответствуют действительности. Суд неоднократно предоставлял возможность проводить обследование здоровья, а ваши личный врач и медсестра были допущены к осмотру состояния здоровья, но вы не воспользовались своим правом», - отметил он, однако пообещал еще раз рассмотреть это ходатайство вне рамок судебного процесса.

В свою очередь адвокат А.ПЛАХОТНЮК заметил, что все ходатайства защиты должны рассматриваться в пределах судебного процесса. «Рассмотрение ходатайства вне пределов судебного разбирательства не предусмотрено законодательством. Судья должен объявить ходатайства и поставить их на обсуждение. Поэтому я считаю эти действия судьи незаконными и прошу внести это в протокол судебного заседания», - подчеркнул адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.