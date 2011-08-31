УНП требует вернуть 400 гектаров, взятых ЧФ под частную застройку

Крымская организация Украинской народной партии требует от руководства Украины вернуть в собственность государства 400 гектаров севастопольской земли, которые уже несколько лет Черноморский флот России использует для частной застройки.

С соответствующим заявлением выступил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии.

По словам О.ФОМУШКИНА, иначе земля стоимостью 1 млрд. гривен будет потеряна для бюджета Украины и бюджета Севастополя. «Соглашение об условиях базирования Черноморского флота Российской Федерации в Украине предусматривает, что вся земля и инфраструктура, которая передана в аренду России, предназначена для военных нужд, а, в случае нарушения этих требований, Украина имеет полное право вернуть их, даже до истечения сроков арендного соглашения».

«Согласно украинскому законодательству и межгосударственных российско-украинских договоренностей, эти 400 гектаров земли должны быть возвращены на баланс Украины, а уже впоследствии, при необходимости, могут быть проданы с аукциона, а средства направлены в государственный и городской бюджет Севастополя», - подчеркнул глава Крымской организации УНП.

О.ФОМУШКИН отметил, что «действующий председатель Севастопольской ГГА Владимир ЯЦУБА и центральное руководительница государства должно не допустить махинаций с земельными участками ЧФ РФ, а наоборот, конфисковать все спорные участки и предоставить их для застройки украинскими гражданами».