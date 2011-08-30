Пукач частично признал свою вину в убийстве Гонгадзе

Бывший начальник Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Украины Алексей ПУКАЧ сегодня на заседании Печерского районного суда Киева частично признал свою вину в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после судебного заседания сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«ПУКАЧ признал свою вину частично, потому что он не отрицает тот факт, что Георгий Гонгадзе погиб фактически от его рук, но сегодня во время допроса, по моему мнению, ПУКАЧ кормил нас басней о том, что Георгий Гонгадзе, Алексей ПОДОЛЬСКИЙ и Елена ПРИТУЛА, начиная с 1997 года, готовили государственный переворот, и он спас Украину, убив одного из таких заказчиков», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

По словам адвоката, нужно чрезвычайно много внутренней сдержанности, терпения, чтобы выслушивать такие рассказы. «Думаю, что в результате незаконного поведения со стороны Генеральной прокуратуры ПУКАЧ почувствовал вседозволенность и почувствовал, что его защищают. Он дальше себя чувствует героем», - отметила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Она напомнила, что с А.ПУКАЧЕМ «носятся, как дурак с писаной торбой», незаконно держат в так называемом СИЗО СБУ, кормят продуктами из госпиталя СБУ, обеспечивая охраной в несколько человек и т.п.

Адвокат выразила уверенность, что скоро все это прекратиться и А.ПУКАЧ поймет, что он по делу является подсудимым, что в его интересах - давать искренние показания.