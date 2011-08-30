Землякам Януковича ответили с Банковой, что Президент не поможет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внимательно следит за ситуацией с закрытием школ.

Об этом говорится в письме пресс-секретаря Президента Дарки ЧЕПАК в адрес Марии ОЛИЙНЫК, которая представляла в судах интересы родителей учеников закрывающихся в Донецкой области украиноязычных школ – школы № 111 в Донецке и макеевских школ №№ 3, 100 и 27.

Как сообщила УНИАН М.ОЛИЙНЫК, она созвонилась с Д.ЧЕПАК и направила письмо на ее электронный адрес, в котором изложила проблему, связанную с незаконной ликвидацией учебных заведений в Донецкой области, когда школы закрываются без обсуждения с общественностью данного вопроса, в нарушение Бюджетной декларации, принятой Кабинетом министров, и под давлением местных властей.

М.ОЛИЙНЫК в своем письме напомнила Д.ЧЕПАК, что и в Ворошиловский районный суд Донецка, и в Донецкий апелляционный административный суд свои письма направляли мэры Макеевки (Александр МАЛЬЦЕВ) и Донецка (Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО) с просьбой побыстрее вынести решение.

Сегодня она получила от Д.ЧЕПАК ответ, в котором пресс-секретарь Президента заявила: «Относительно Вашего вопроса - Президент Украины внимательно следит за ситуацией с закрытием школ. Это касается не только указанных Вами школ в Макеевке и Донецке, но и школ по всей Украине».

Д.ЧЕПАК подчеркнула, что «Президент Украины является гарантом защиты конституционных прав граждан, в том числе и детей, и их родителей».

При этом пресс-секретарь отметила, что все должен решить суд, и глава государства не вправе вмешиваться в этот судебный процесс.

«Судьбу школ в Донецкой области решит суд. Родители, которые оспаривают решение местной власти, публично заявили, что намерены обжаловать последнее решение Донецкого апелляционного административного суда (решение от 29 августа о ликвидации трех макеевских школ – УНИАН). Предлагаю дождаться окончательного решения судебных органов», - сказано в письме Д.ЧЕПАК.

«Согласно Конституции Украины, ни одна ветвь власти не может вмешиваться в работу судов. Глава государства не допустит никакого вмешательства ни местной, ни любой другой власти в работу судебных органов», - заверила пресс-секретарь и отметила, что «Президент неоднократно заявлял, что реорганизация работы школ должна проводиться только после обсуждения и решения местной общины».

Комментируя письмо Д.ЧЕПАК, М.ОЛИЙНЫК подчеркнула, что уже послезавтра, 1 сентября, дети должны сесть за парты, но в Макеевке после вчерашнего решения суда учеников сегодня «прогнали из закрывающихся школ и не провели объявленную ранее перекличку». Так произошло, несмотря на то, что родители своими силами все последние дни наводили порядок в школах, готовили к открытию классные комнаты, надеясь на справедливое, положительное решение суда, сказала М.ОЛИЙНЫК.