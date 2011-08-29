Янукович сказал ровенским девушкам, что уже взялся за своих

Более 100 сторонников Всеукраинского объединения «Свобода», Украинской народной партии и УРП «Собор» у входа в культурно-археологический центр «Пересопница» в Ривненской области встретили Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА скандированием: «Политическим репрессиям – нет!».

Как передает корреспондент УНИАН, также участники акции выкрикивали: «ЯНУКОВИЧ, берись за своих!».

В то же время Президент подошел к девушкам в украинской национальной одежде, обнял их и отметил: «Скажите им, что уже взялся за своих».

Раньше В.ЯНУКОВИЧА в Пересопницу прибыли некоторые высокопоставленные должностные лица, в частности, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК. Его представители оппозиционных политических сил встретили возгласами: «Позор!», «Табачник – чемодан, вокзал, Россия!» и «Позор украинофобам!».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ривненской области в рамках празднования 450-летия Пересопницкого Евангелия В.ЯНУКОВИЧ принял участие в торжественном открытии культурно-археологического комплекса «Пересопница».