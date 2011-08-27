«Наша Украина» залезла в миллионные долги

Долги партии «Наша Украина» на сегодняшний день составляют около 80 млн грн, из них 35 млн грн — Александру Третьякову, около 45 млн грн — долги по зарплате в и Пенсионный фонд и около 2 млн грн Давиду Жвании — за аренду офиса.

«Сегодня ситуация критическая. 80 млн грн долгов, — заявил ZN.UAглава исполкома НУ Сергей Бондарчук. — Из них 35 млн составляет долг Александру Третьякову, который действительно выиграл все суды. Остальные 45 млн — это задолженность по зарплате перед работниками и Пенсионным фондом».

Об истории долга перед А.Третьяковым рассказал Роман Бессмертный, глава исполкома «НУ» (с декабря 2006 года по июль 2007 года). По его словам в 2005 году, в парламенте отрабатывался закон о политических партиях, который предусматривал не только возмещение залога за участие в выборах тем, кто прошел в парламент, но и государственное финансирование. «Ожидая включения бюджетного механизма, я как глава исполкома взял кредит. Третьяков выступил как гарант этого кредита. Но мы не могли знать, что эта открытая модель будет сломана государством — были внесены изменения в законодательство, и мы не получили не только финансирования, но и залога», — сказал он.

«Что касается претензий Третьякова, то здесь дело не только в том, что обещанные государством деньги не пришли, но и в политическом моменте. Мы ведь принимали решение вместе с Третьяковым, рассчитывая на компенсации от государства… И это был своего рода риск», — считает А.Бессмертный.

Однако, как стало известно ZN.UA, деньги за выборы 2006 года пришли на счет НСНУ в конце 2007-го и о них уже подавший в отставку Р.Бессмертный не знал. ZN.UA располагает двумя платежками за октябрь 2007-го, где НСНУ получила от ЦИК 35 млн 880 тыс. К этим документам сейчас и апеллирует А.Третьяков.

В ЦИК пояснили, что действительно это был залог и деньги, возвращенные в качестве возмещения затрат на агитацию в период избирательной кампании (в 2007 году норму отменили и по результатам досрочных парламентских выборов партиям не возместили ничего). Однако платеж предназначался не «Нашей Украине», а НСНУ. Который представляли на тот момент, собственно, Народный союз «Наша Украина», Народный рух Украины, Христианско-демократический союз, Украинская республиканская партия «Собор», Конгресс украинских националистов и Партия промышленников и предпринимателей Украины.