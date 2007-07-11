Подарок для Януковича будут срочно перепечатывать

Вторую книгу Януковича "...И год у власти" ожидает переиздание еще до ее официального выхода в свет. Об этом пишет газета "Сегодня".Дело в том, что первые сто сигнальных экземпляров книжки были напечатаны с досадной ошибкой. Обложка проиллюстрирована фотографией Януковича и национальным флагом Украины... перевернутым вверх ногами: желтая полоса сверху, а синяя - снизу

Примечательно, что совсем недавно один из депутатов - Олег Антипов - внес в парламент законопроект, по которому предлагал перевернуть флаг, ибо по китайскому учению фен-шуй нынешнее расположение цветов символа нации символизирует неблагополучие Украины.

Впрочем, фен-шуй к книжке Януковича отношения не имеет - как рассказали источники, приближенные к премьеру, с иллюстрированием книги просто произошла оплошность, а сигнальные экземпляры для того и печатают, чтобы любые оплошности устранять. "Первые экземпляры книжки были напечатаны, пока Виктор Федорович находился в Барселоне, - сказал один из советников премьера, - так что он эту книжку еще не видел, и вероятно, тираж перепечатают с новой обложкой". Презентовать же книжку будут 4 августа - именно в этот день в прошлом году Янукович во второй раз стал премьером.

У УНИАН есть подозрение, что оплошность "источники, приближенные к премьеру" заметили не сами, а узнали о ней из публикации на сайте УНИАН.