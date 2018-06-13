Янукович перевернул флаг Украины вверх ногами (фото)

На днях все СМИ сообщили, что к годовщине премьерства Янукович издана его книга «...И год при власти”. Первые 500 экземпляров напечатаны к его дню рождения, то есть к 9 июля. А весь тираж выйдет 4 августа.

В сегодняшнем номере газеты “Сегодня” - заметка о праздновании дня рождения Януковича, в которой упоминается также и эта книга. Публикация иллюстрирована фотографией изданного экземпляра книжки.

На обложке серого цвета в правом углу фотография самого Януковича, ниже название, напечатанное белым шрифтом “...И год при власти”, подпись “Виктор Янукович”, еще ниже – желтым шрифтом такое себе подзаглавие “От кризиса – к экономическому росту”.

И здесь начинается самое интересное... Над названием книги, слева от портрета – Государственный флаг Украины. Но нарисован он вверх ногами – сверху желтая полоса, внизу – синяя.... Может, это не флаг, а так просто себе две полоски на книге государственного деятеля? Для яркости цвета прибавлены?

Ну, это уже просто не смешно... Где-то читала, что раньше в море поднятие флага государства вверх ногами означало, что судно просит о помощи. Так как же расценить такую иллюстрацию? Янукович – год при власти, и Украине уже плохо? Или просто кто-то не знает, как правильно располагаются полосы государственного флага – сверху синяя, снизу – желтая?

Или может это уже Регионалы решили внедрить законодательное предложение одного из депутатов? Напомню, недавно в Верховную Раду подан проект закона с предложением утвердить государственный флаг Украины в таком виде: верхняя полоса – желтая, нижняя - синяя. Поскольку, видите ли, в нынешнем виде наш флаг – что-то недоброе для страны по фен-шую...

Интересно – просматривал ли сам Янукович свою книгу? И сколько государственных средств будет потрачено на новую перепечатку обложки?

Добавляю гиперссылку на заметку http://www.segodnya.ua/news/273190.html

Татьяна, г. Киев.