Тимошенко передали икону Страдающего Христа

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда присутствуют народные депутаты, журналисты и представители дипломатических учреждений.

На судебный процесс Ю.ТИМОШЕНКО опять прибыла без привычной косы на голове, ее волосы собраны в пучок.

Ю.ТИМОШЕНКО перед началом заседания суда поздравила всех собравшихся с праздником Независимости Украины.

Священнослужитель сообщил Ю.ТИМОШЕНКО, что через ее адвоката передал ей икону Христа Страдающего. По его словам, за Ю.ТИМОШЕНКО молится вся Украина.

23 августа заседание суда завершилось тем, что Ю.ТИМОШЕНКО в десятый раз отказали в ходатайстве об изменении меры пресечения.