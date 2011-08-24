СБУ снова задержала васильковских "террористов"

Представители Службы безопасности Украины снова задержали подозреваемых в организации теракта на День Независимости, сообщил "Украинской правде" адвокат задержанных Вячеслав Мартынюк.

"Шесть человек в половине десятого ночи посадили в машину и увезли в областное управление СБУ, - рассказал адвокат. - За ними приехали, вручили повестки и сказали, что они обязаны поехать в управление СБУ".

Мартынюк рассказал, что трое задержанных являются членами организации "Патриот Украины" - депутат Васильковского городского совета, глава комиссии по вопросам молодежи и спорта Сергей Бевз, Алексей Чернеча и Владимир Шпара.

Также был задержан депутат горсовета Игорь Мосийчук, соучредитель спортивного общества "Соловей" имени Романа Шухевича Виталий Зателепа и Максим Бойко.

Как сообщал УНИАН, 22 августа сотрудники СБУ Василькове Киевской области задержали троих участников организованной преступной группировки, которые, по версии СБУ планировали совершить взрыв в Киеве на День Независимости.

Утром 23 августа задержанных отпустили, возбудив уголовное дело "по факту подготовки к совершению теракта, публичных призывов к совершению терактов и незаконному изготовлению взрывного устройства".