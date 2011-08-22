«Террористы» с комбината комуслуг готовили покушение на Януковича?

Организация "Патриот Украины" заявляет о задержании СБУ четырех своих членов, которых обвиняют в намерении совершить теракт.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Социал-национальной ассамблеи (СНА), членом которой является "Патриот Украины".

Согласно документу, сегодня около 12.00 сотрудниками СБУ в офисе коммунального предприятия КП “Васильковский комбинат коммунальных услуг” (г. Васильков Киевской области) были задержаны два члена организации “Патриот Украины”. Сотрудники СБУ провели в офисе обыск и изъяли более 20 CD-дисков, листовки организации и компьютеры.

Как отмечается на сайте СНА, в ходе обыска в помещении офиса "была выявлена фальшивая листовка, составленная провокаторами от имени СНА о демонтаже памятника Ленину в г. Борисполь, который осуществляли члены организации, в конце листовки была размещена угроза физической расправы над президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ". Кроме этого, в офисе было выявлено и изъято взрывное устройство. Всего на данный момент, согласно данным СНА, задержаны четыре члена организации.

В связи с этим “Патриот Украины” и Социал-национальная ассамблея заявляют, что члены организации не имеют никакого отношения к провокационной листовке и к взрывному устройству.

"Они были подброшены в офис, где работали члены организации с целью спровоцировать репрессии против членов Социал-национальной Ассамблеи", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ обнародовало информацию о том, что в г. Васильков Киевской области сотрудники службы задержали трех участников организованной преступной группировки, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости.

«Во время обыска помещения, которое злоумышленники арендовали вблизи центральной площади, выявлено самодельное взрывное устройство (СВУ), наполненное элементами поражения разного размера (гвозди, гайки и пр.). По данным следствия, злоумышленники планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или в пригороде во время празднования Дня Независимости Украины», - сообщал пресс-центр СБУ.