СБУ возбудила уголовное дело против отпущенных на волю "террористов"

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту подготовки к совершению теракта, публичных призывов к совершению терактов и незаконному изготовлению взрывного устройства членами ряда экстремистских общественно-политических организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, «23 августа Следственным отделом СБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению террористического акта по статьям 14 и 258 Уголовного кодекса, за публичный призыв к совершению террористического акта по статье 258-2 Уголовного кодекса и за незаконное хранение и изготовление взрывного устройства - по статье 263 Уголовного кодекса».

Как сказала М.ОСТАПЕНКО, в одном из помещений, принадлежащих Васильковскому городскому совету, был найден предмет, который по результатам экспертизы определен как готовое к употреблению самодельное взрывное устройство осколочного действия, начиненное гвоздями, болтами, металлическими предметами. По ее словам, радиус поражения в результате взрыва этого устройства мог составить более 100 метров.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, задержанных в этом помещении трех человек сегодня утром отпустили, однако это не избавляет их от ответственности, поскольку продолжается следствие.

По ее словам, все задержанные являются жителями Киева, и из изъятых у них материалов следует, что они имеют отношение к организациям Социал-национальная ассамблея и "Патриот Украины".

"Помимо взрывного устройства у них было найдено огромное количество листовок с призывами экстремистского характера. На изъятых электронных носителях информации находится видео, где показана отработка схемы блокирования государственных учреждений, схемы изготовления самодельных взрывных устройств, а в одной из папок даже находится видео с детской порнографией", - казала пресс-секретарь СБУ.

Она назвала "абсолютным бредом" заявления задержанных, распространенные в СМИ, о том, что они не имеют никакого отношения к найденным уликам и им их якобы подбросили.

М.ОСТАПЕНКО подчеркнула, что главной задачей СБУ является предупреждение терактов, отведение угрозы от граждан Украины и предупреждение возможных человеческих жертв, что и было сделано. "Надеюсь, что День Независимости мы встретим спокойно", - подчеркнула она.