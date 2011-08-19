Попов: палатки на Крещатике можно убрать в любой момент

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает, что установленные на Крещатике палатки участников акции в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не будут мешать проведению праздничных мероприятий 24 августа на День Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В то же время он не исключил, что государственные исполнители согласно решению суда могут демонтировать палатки. «Это дело судебных исполнителей, ведь это они принимают решение. Решение суда уже принято, а вот будут ли они исполнять – это уже их дело», - сказал руководитель КГГА.

Он отметил, что праздничные мероприятия 24 августа по случаю Дня Независимости Украины будут проводиться на Крещатике, начиная с пересечения этой улицы с улицей Богдана Хмельницкого.

«Таким образом, если там не будет политических акций, направленных на то, чтобы мешать нам проводить основные мероприятия, то большой обеспокоенности в этой ситуации я не вижу. С моей точки зрения, каких-то активных действий можно не проводить в этом плане (демонтировать палатки – УНИАН)», - сказал А.ПОПОВ.

При этом председатель КГГА подчеркнул, что это его субъективная точка зрения, и потому все будет зависеть от судебных исполнителей.

Как сообщал УНИАН, 5 августа партия "Батькивщина" начала бессрочную акцию протеста против ареста экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО и призвала киевлян, жителей других областей Украины ежедневно приобщаться к митингу возле Печерского районного суда на Крещатике.

Там установлены палатки с табличками общественных приемных оппозиционных народных депутатов.

В ночь на 7 августа Окружной админсуд Киева принял решение о запрете на проведение массовых акций возле Печерского суда.

Вместе с тем в партии "Батькивщина" заявили, что это решение приостановлено и на него подана апелляция.

8 августа в столичной милиции заявили, что в случае неисполнения судебного решения о прекращении каких-либо акций на Крещатике возле Печерского суда судебные исполнители составят соответствующий акт, после чего соответствующие коммунальные службы начнут исполнять судебное решение.