СМИ: на Всемирном форуме украинцев запретили выступление Лукьяненко

На пятый Всемирный форум украинцев, который проходит в Киеве, не допустили представителей ВО "Тризуб" и ОО "Спільна справа".

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

"Нам председатель Украинского всемирного координационного совета Дмитрий Павлычко лично выделил 15 приглашений. Другой член этого совета Ратушный нам эти приглашения не дал. Павлычко подтвердил, что Ратушный отказался выдать нам приглашения, потому что здесь должен быть президент. Из этих же соображений запретили выступать Левку Лукьяненко", - сказал координатор "Спільної справи" Александр Данилюк.

"Наверное, мы для них недостаточно украинцы. Сплошной декаданс", - добавил активист.

Следует отметить, что Всемирный форум украинцев проходит один раз в четыре года. Первый прошел в 1990 году.

Главным требованием нынешнего форума к президенту Виктору Януковичу является "прекращение политики деукраинизации Украины, которую осуществляют Минобразования и другие госучреждения, сворачивающие использование украинского языка, украинского медиапространства, унижающие украинскую церковь, наступающие на свободу слова, права человека".

Главным требованием форума к правительству Украины является "создание Комитета по делам зарубежных украинцев". Это должен быть центральный госорган, который будет осуществлять государственную политику Украины относительно иностранных украинцев.