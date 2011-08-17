Ющенко хочет, чтобы допросили Путина
12:23, 17 августа 2011Политика
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А заодно и Миллера
Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Печерский райсуд Киева привлечь к уголовному делу в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и руководителя «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА в качестве свидетелей.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО сказал: «Привлечение этих людей позволит лучше изучить все обстоятельства соглашения».
Обращаясь к суду, он также сказал: «Прошу рассмотреть возможность допроса МИЛЛЕРА и ПУТИНА».
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