Ющенко хочет, чтобы допросили Путина

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Печерский райсуд Киева привлечь к уголовному делу в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и руководителя «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА в качестве свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО сказал: «Привлечение этих людей позволит лучше изучить все обстоятельства соглашения».

Обращаясь к суду, он также сказал: «Прошу рассмотреть возможность допроса МИЛЛЕРА и ПУТИНА».