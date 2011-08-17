В Днепропетровске суд запретил собрание оппозиции ко дню Независимости

Вчера, 16 августа, поздно вечером Днепропетровский окружной административный суд своим постановлением запретил местным организациям партии «Батькивщина» проводить 18 августа собрание ко Дню Независимости Украины на площади Ленина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации «Батькивщины».

Суд вынес решение по иску Днепропетровского горисполкома, который требовал запретить запланированное собрание по мотивам «угрозы национальной безопасности и общественному правопорядку».

«В ходе судебного заседания представитель истца не смог объяснить, какую угрозу «национальной безопасности» могут нести мирные собрания граждан по случаю 20-летия независимости Украины. Представитель горисполкома не смог ответить на вопрос, почему городская власть Днепропетровска не требовала никаких запретов на проведение на этой же площади Ленина значительно более массовых собраний, инициированных Партией регионов, и организаторами митинга в защиту животных, запланированного на 17 августа. Однако суд решил запретить мероприятие, инициированное оппозицией», - сообщает пресс-служба облорганизации «Батькивщины».

В то же время, как сообщил УНИАН руководитель Днепропетровской городской организации «Батькивщиныы» Максим КУРЯЧИЙ, несмотря на решение суда, собрания ко Дню Независимости в городе состоятся.