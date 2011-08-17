К протестам готовы экономически активные мужчины средних лет (опрос)

На Прикарпатье 50% жителей готовы к протестным акциям.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал сегодня в Ивано-Франковском областном совете директор социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ.

По его словам, Ивано-Франковская область характеризуется достаточно высоким уровнем протестных настроений. «50% опрошенных готовы лично отстаивать свои права и интересы путем участия в акциях протеста, не готовы – 37%», - отметил руководитель социологической службы, которая проводила исследование по заказу Ивано-Франковского облсовета о состоянии и развитии местного самоуправления в области.

А.АНТИПОВИЧ сообщил, что в регионе люди готовы, практически, одинаково «протестовать как в городах, так и в селах». «Наиболее протестно настроены сторонники партий УДАР, «Свобода», «Батькивщина», «Фронт Змін» и «Наша Украина», - сказал социолог. – Наименее – категория «против всех» и «неопределившиеся».

К протестам больше готовы мужчины, преимущественно, это люди среднего возраста, с относительно высоким уровнем образования и доходов. Прежде всего, это касается экономически активных людей, которые имеют работу. «Таким образом, возможная потеря работы является куда более сильным стимулом к протестам, чем ее отсутствие», - отметил А.АНТИПОВИЧ.

*** Исследование проводилось с 24 июня по 7 июля 2011 года. Это первое такое исследование в Украине по заказу облсовета. Аудитория исследования: население Ивано-Франковской области от 18 лет и старшие.

Опрошено 1600 респондентов, в т.ч. 600 – из областного центра. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face). Погрешность репрезентативности исследования – не более 2,8%.