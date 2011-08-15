Черниговский кожвендиспансер готов взять Тимошенко на поруки
18:14, 15 августа 2011Политика
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Заявление озвучил судья Киреев
Черниговский кожвендиспансер, Национальный союз писателей Украины, народный депутат Владимир Арьев (НУ-НС) и правозащитник Василий Карпюк готовы взять экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на поруки.
Соответствующие заявления поступили в канцелярию Печерского райсуда Киева, и их озвучил председательствующий судья Родион Киреев.
Суд изучает эти заявления.
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