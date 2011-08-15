Черниговский кожвендиспансер готов взять Тимошенко на поруки

Заявление озвучил судья Киреев

Черниговский кожвендиспансер, Национальный союз писателей Украины, народный депутат Владимир Арьев (НУ-НС) и правозащитник Василий Карпюк готовы взять экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на поруки. Соответствующие заявления поступили в канцелярию Печерского райсуда Киева, и их озвучил председательствующий судья Родион Киреев. Суд изучает эти заявления.

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