Янукович предлагает сократить армию
19:57, 12 августа 2011Политика
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Зарегистрирован законопроект
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает в 2012 году сократить общую численность Вооруженных Сил на 8 тысяч человек.
Соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня в Верховной Раде.
В частности, предлагается освободить 5 тысяч военнослужащих.
Президент предлагает утвердить численность Вооруженных Сил Украины по состоянию на 31 декабря 2012 года в количестве до 184 тысяч человек, в частности до 139 тысяч военнослужащих.
Законопроект разработан Министерством обороны Украины с целью установления численности ВСУ на 2012 год на уровне, который обеспечит качественную их подготовку и выполнение возложенных на них задач.
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