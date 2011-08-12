Конгресс украинцев Севастополя призвал усилить давление на Януковича

Общественная организация «Конгресс украинцев Севастополя» призвала международное сообщество усилить влияние на власти Украины с требованием немедленного освобождения из-под ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской организации ВО «Батькивщина», об этом говорится в обращении в адрес Украинского американского координационного совета и Украинского конгрессового комитета Америки.

«Конгресс украинцев Севастополя призывает международное сообщество усилить влияние на властные структуры Украины с требованием немедленного освобождения из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО», говорится в письме.

В организации считают, что международное сообщество должно заявить: «Украинские властные структуры не могут председательствовать в Комитете министров Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, открыто пренебрегая фундаментальными европейскими ценностями». В ином случае, как говорится в письме, «критика мирового сообщества будет и дальше игнорироваться и расцениваться лишь как риторика».