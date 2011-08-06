Юрист: арест Тимошенко - наказание и психологическое давление

Действия судьи Родиона КИРЕЕВА, который принял решение о взятии под стражу бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО, скорее, производят впечатление наказания и морального и психологического давления, чем объективной необходимости в обеспечении законности.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал адвокат юридической фирмы «Грамацкий и партнеры» Игорь РЕУТОВ, комментируя сегодняшнее решение судьи Печерского районного суда г. Киева Р.КИРЕЕВА об изменении меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

И.РЕУТОВ отмечает, что, по его мнению, оснований для изменения меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО нет, поскольку она не изменила своего поведения и не совершила никакого действия, которое бы отличалось от тех действий, когда в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

Юрист также сказал, что мера пресечения – это мера, цель которой предотвращение уклонения от следствия, препятствование установлению истины по делу и обеспечение выполнения процессуальных решений по делу. А Ю.ТИМОШЕНКО являлась постоянно в суд, принимала участие в заседании, отметил И.РЕУТОВ.

В то же время, сказал юрист, хотя формально арест не лишает Ю.ТИМОШЕНКО процессуальных прав, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, он осложняет их реализацию, поскольку реализовывать свои права, находясь в СИЗО, в нашей стране крайне трудно.

Комментируя действия народных депутатов, которые пытались помешать взятию под стражу Ю.ТИМОШЕНКО, И.РЕУТОВ отметил, что это является препятствованием деятельности правоохранительных органов. Впрочем, отметил юрист, очевидно, это связано с тем, что юридическую ответственность такие депутаты могут понести лишь при согласии Верховной Рады Украины, а такое согласие вряд ли будет предоставлено.

Прогнозируя дальнейшие шаги защиты Ю.ТИМОШЕНКО, юрист ЮФ «Грамацкий и партнеры» отметил, что защита имеет право в течение 3 суток подать апелляцию на постановление об избрании меры пресечения. Кроме того, защита имеет право хлопотать перед судом об изменении меры пресечения без ограничения количества таких ходатайств. При этом мера пресечения может быть изменена при условии, если необходимость в избранной мере пресечения отпала, поэтому защитникам необходимо обосновать ходатайство тем, что обстоятельства изменились, угрозы для препятствования установлению истины нет, сказал юрист.

По мнению И.РЕУТОВА, в качестве измененной меры пресечения может быть избрана подписка о невыезде, поскольку взятие на поруки является маловероятным из-за мягкости и отсутствия реального влияния на подсудимую.