Юрист: арест Тимошенко - нарушение закона

Адвокат Николай СИРЫЙ заявляет о незаконности ареста экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СИРЫЙ заявил сегодня журналистам возле киевского следственного изолятора на Лукьяновке.

«Эти действия крайне позорны для Украины, потому что сегодня государство Украина абсолютно безосновательно лишило свободы человека. Вопрос не стоит, какая фамилия этого человека. Вопрос в том, что без каких-либо юридических оснований было принято решение не в соответствии с Конституцией, потому что Конституция требует мотивированного решения судьи, когда он принимает решение о лишении свободы человека», - сказал Н.СИРЫЙ.

По его словам, человека могут взять под стражу лишь при нескольких условиях: если человек влияет на свидетелей вне зала суда и своими действиями склоняет их к незаконным показаниям; если лицо фальсифицирует доказательства; если лицо намерено покинуть страну и реализует его; когда лицо продолжает совершать преступления. «Этого всего сегодня не было», - подчеркнул адвокат.