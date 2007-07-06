Во время кризиса Шуфрич был готов действовать так, ”что мало бы не показалось”

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий чернобыльской катастрофы не будет обеспечивать проведение парламентских выборов 30 сентября, поскольку они не имеют "конституционных и законных оснований". Об этом сегодня в Донецке заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, так он ответил на вопрос журналистов, будет ли МЧС каким-то образом готовиться к дню выборов. "Я не вижу конституционных и законных оснований для проведения досрочных выборов. А если кому-то что-то хочется, то хотеться должно дома, и государство за это страдать не должно", - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, "сегодня более половины страны считает, что никаких выборов не надо". "Социсследования показывают, что работа правительства Виктора ЯНУКОВИЧА имеет очень высокую оценку", - добавил министр.

«Выборы ради выборов не нужны», - убежден Н.ШУФРИЧ. По его мнению, досрочные выборы только усугубят кризис и ничего не решат, «а мы еще больше перессоримся и больше усугубим тот искусственный ров, который сегодня пытаются вырыть посредине Украины".

В то же время, Н.ШУФРИЧ выразил готовность обеспечить парламентские выборы в 2011 году. "К 2011 году, конечно, мы будем готовы обеспечить все мероприятия, связанные с выборами. Если, не дай Бог, сложится по-другому, мы готовы всегда", - уточнил министр.

Отвечая на вопрос о степени готовности подразделений МЧС, Н.ШУФРИЧ заверил, что она всегда на высоком уровне. "Я вам скажу, во время известных событий в последнее время в Киеве, мы тоже были готовы в случае возникновения любой чрезвычайной нештатной ситуации действовать. И, поверьте, действовали бы так, что мало бы не показалось", - заключил министр.