В Печерский суд пришел Бойко - Киреев попросил его выйти

На судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года во время допроса в качестве свидетеля премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА пришел министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как кто-то из народных депутатов воскликнул, что в зале находится еще один свидетель, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ попросил Ю.БОЙКО покинуть зал.

«Поскольку в суд подано ходатайство о привлечении этого лица в качестве свидетеля, я вас прошу покинуть зал», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В тоже время, председательствующий по делу судья напомнил, что накануне ходатайство государственного обвинения о привлечении Ю.БОЙКО в качестве свидетеля не было удовлетворено, поскольку, по мнению судьи, оно было заявлено преждевременно.

Ю.БОЙКО в данный момент покинул зал судебного заседания, а Н.АЗАРОВ продолжает отвечать на вопросы государственного обвинения и Ю.ТИМОШЕНКО.