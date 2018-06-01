Муть и подводные течения вступительной кампании от Табачника

Коммерческие структуры обеспечивают электронное вступление за конкретные деньги. Соглашения между вузами и частными структурами, которые предоставляют эти услуги, навязаны «сверху»...

Результатами первого этапа вступительной кампании 2011 года министр образования Дмитрий Табачник доволен. Собственно, по этому поводу он и пресс-конференцию созвал. Его послушать, так поступать в этом году – одно удовольствие: очередей в университеты нет (оно и не удивительно – выпускников школ почти на 150 тысяч меньше, чем в том году), вдвое меньше жалоб (что опять же прямо вытекает из количества абитуриентов), абитуриенты могли не ехать в вузы, чтобы подавать документы, а воспользоваться электронным поступлением (о технических проблемах и сомнительной легитимности этой системы писано-переписано), много желающих поступить на технические специальности (не факт, что этих студентов впоследствии не переманят западные университеты). Все ли так, как рисует чиновник от образования?

Электронное поступление: экономия средств абитуриентов или обогащение частных структур? Табачник нахваливает “абсолютно успешную новацию” – электронное поступление.

– Невзирая на замечание, а кое-где и необъективную критику этого эксперимента, он, как первичный этап, состоялся успешно. Свыше 10% абитуриентов воспользовались сервисом электронного поступления, – отмечает главный “просветитель”. – По нашим данным более чем 65 тысяч электронных заявлений от абитуриентов подано в высшие учебные заведения других городов, что, безусловно, снизило напряжение и очереди во вступительных комиссиях и сэкономило значительные средства семьям абитуриентов – свыше 13 миллионов гривен. На первом этапе реализации проекта «электронное поступление» нами отработана технология сотрудничества с Укртелекомом – мощнейшим оператором, который имеет необходимые защищенные каналы передачи информации. Конечно, нами обнаружены отдельные пробелы, они разрешались.

В то же время эксперты Гражданской сети “Опора”, которые не первый год мониторят вступительную кампанию в Украине, называют электронное поступление неудачным экспериментом.

– За неделю до старта вступительной кампании лишь 10% вузов подключились к системе, – рассказывает председатель правления «Опоры» Ольга Айвазовская. – 29 июня на селекторном совещании все получили нагоняй от Табачника, и до 1 июля количество подключенных вузов увеличилось. Они технически заключили соглашения и отчитались, что таки присоединились. Но даже подключившись, не знали, что с ней делать. Не все получили логины и пароли. Лишь 10% абитуриентов воспользовались электронным поступлением, при том что молодежь в Украине является активными пользователями Интернета. И проблема не только в техническом обеспечении. Проводились ли тендеры относительно обслуживания системы электронного поступления, которая стоит не так дешево? Ведь каналы передачи информации обеспечиваются одной частной структурой, а сайт, на котором находится электронное поступление, – другой частной структурой. Обе делают это не из чувств филантропии, а получают за это средства от каждого вуза, хотя нас убеждают в другом. У нас есть соглашения между вузами и частными структурами, которые обеспечивают эту работу.

Мы поинтересовались ценой вопроса такого “обязательного сотрудничества”.

– Связь стоит 490 гривен в месяц. А когда вузы заключают соглашение с сайтом osvita.com, то платят ежеквартально по 7 тысяч гривен, – говорит госпожа Айвазовская. – В эту сумму входит определенный перечень услуг: и организация для вуза пресс-конференций, и появление их новостей на сайте и тому подобное.

Эксперты также отмечают, что в Украине сбор баз данных о гражданине с целью их дальнейшего использования и распространения запрещен. А здесь данные абитуриентов оказываются в руках частных структур, которые могут ими оперировать не только для решения задачи поступления.

К тому же условия приема предусматривают, что абитуриент лично подает заявление в вуз.

Айвазовская рассказывает и о других изъянах электронного поступления: абитуриенты постоянно жаловались, что им где-то автоматически занижались баллы ВНО, например, балл 186,5 можно было зарегистрировать как 186, заявления отправлялись в другие, похожие по названию вузы, или система выдавала «ошибку» и вообще отказывалась регистрировать данные, хотя абитуриент и вводил их корректно.

Госзаказ: тайна за семью печатями, которую Табачник просит «не политизировать» – При размещении государственного заказа в высших учебных заведениях работали единые обобщенные подходы, а не какие-то личности, как кое-кто пытался подать, – заявил Табачник. – Обвинение – это не больше, чем политизация ситуации и политические инсинуации. Для иллюстрации могу сказать, что, скажем, в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана госзаказ сокращен на 32%, в Донецком национальном техническом университете – на 31%, в Киево-Могилянской академии – лишь на 19%, что меньше показателей по стране: во Львовском национальном университете имени Ивана Франко сокращен госзаказ лишь на 12%, в то время как в Харьковском национальном университете имени Каразина – на 21%. Почему? Потому что в разных областях разное количество детей закончили школы. Потому давайте придержим политизацию этого вопроса.

Напомним, в июне Кабмин утвердил государственный заказ на подготовку младших специалистов и бакалавров в вузах в 2011 году, уменьшив его по сравнению с 2010 годом соответственно на 9,5%, или на 8 тыс. – до 76 тыс., и на 19,3%, или на 25,5 тыс. – до 106,5 тыс.

“Высшее образование стало более доступным, и впервые за годы независимости Украины на 100 выпускников средней школы этого года приходилось 55 мест государственного заказа в высших учебных заведениях. В советские годы на 100 выпускников средних общеобразовательных учебных заведений, могу напомнить, приходилось лишь 21 место”, – сказал господин министр.

Впрочем, сам процесс раздела госзаказа до сих пор остается тайной за семью печатями, которую Минобразования отказывается раскрывать, даже отвечая на официальные запросы.

«Опора» от Табачника получила традиционную отписку о том, что “до сих пор проводится согласование объема государственного заказа, учитывается текущая конкурсная ситуация”.

– Таким образом, подтвержден факт ручного управления процессом. Поэтому второй год подряд приказ о разделе государственного заказа со всеми дополнениями является засекреченным документом, в доступе к которому отказано общественности и абитуриентам, – отмечает Айвазовская. – Минобразования отправляет нас к стендам вузов и предлагает нам собирать информацию об объемах госзаказа именно там.

По словам экспертов, манипуляции с объемами государственного заказа привели к тому, что часть абитуриентов лишь 1 августа, когда обнародовались первые списки рекомендуемых к зачислению, узнала, сколько же мест государственного заказа приходится на конкретную специальность, и насколько велик шанс поступить.

В свою очередь, Комитет избирателей Украины, который тоже уже не первый год наблюдает за ходом вступительной кампании, отмечает, что ректоры получили свободу манипулировать госзаказом.

“В КИУ поступали многочисленные жалобы на то, что в определенных вузах количество мест на обучение по государственному заказу менялись по устным приказам ректоров в ручном режиме на протяжении всего периода приема документов, и соответственно поступающие не имели информации, смогут ли они учиться по избранной специальности на бюджете или на контракте. Особенно остро этот вопрос коснулся талантливых абитуриентов из малозащищенных слоев населения, которые поступали на творческие специальности”, – говорится в заявлении КВУ.

В ведомстве Табачника Комитету избирателей тоже отказали в предоставлении информации относительно деления мест государственного заказа по вузам и специальностям, мотивируя это якобы коррекцией государственного заказа по состоянию на конец июля, поскольку с просьбами внести изменения в государственный заказ к Минобразования обратились 300 вузов.

Хотя до сих пор известен единственный случай коррекции государственного заказа. По-видимому, все помнят, как стараниями Табачника и Ко Могилянская школа журналистики и некоторые другие магистерские программы НАУКМА остались без госзаказа. Но это получило огласку в прессе, и образовательное ведомство ради создания имиджа “справедливого распределителя бюджетных средств” увеличило Могилянке госзаказ, отмечая, какое это беспрецедентное исключение. На этом исключения и коррекции закончились. По крайней мере, о таких фактах больше не сообщалось.

Вузы-аутсайдеры Табачник присоединит к успешным вузам? В Украине насчитывается два десятка вузов, куда абитуриенты не подали ни одного заявления. Свыше трех десятков получили от 1 до 10 заявлений, и почти 130 – от 10 до 100 заявлений. Причем не оригиналов документов, а просто заявлений. И эта ситуация повторяется уже не первый год.

Фактически две сотни вузов сегодня не нужны стране. Они не интересны абитуриентам. Чем не хороший повод их безболезненно от них избавиться, учитывая что сегодня в Украине 856 вузов. Табачник же хотел закрыть 800 вузов, можно было бы начать с этих 200 – наименее востребованных.

Но господин министр предлагает аутсайдерам… “слиться” с популярными и мощными вузами.

“Возможно, стоит немедленно искать пути объединения с другими учебными заведениями, к кому-то присоединяться, сохраняя просто возможность той части талантливых преподавателей и профессоров продолжить работу”, – заявил Табачник.

Нужен ли такой груз ведущим учебным заведениям?

Университеты-нарушители В «Опоре» считают, что работа приемных комиссий и Минобразования во время вступительной кампании была недостаточно прозрачной.

Например, Национальный педагогический университет имени Драгоманова по состоянию на 1 августа не обнародовал результатов внутриуниверситетских экзаменов. Кроме того, не подал эту информацию и в систему «Конкурс».

Национальный авиационный университет традиционно обнародовал списки рекомендуемых к зачислению без соответствующих данных участников вступительной кампании, просто в алфавитном порядке без указания конкурсных баллов, категоризации (имеет ли абитуриент льготы, или поступает по целевому направлению, вне конкурса и тому подобное). А это прямо противоречит требованиям условий приема.

Харьковский национальный экономический университет определил на одну из специальностей профильным предметом экономическую теорию, по которой не сдается ВНО. Поэтому университет самовольно предложил сдавать дополнительный экзамен.

Перечень нарушителей можно продолжать...

И все это при молчаливом согласии министерства.

Впереди – самый ответственный этап вступительной кампании-2011 – зачисление абитуриентов. Будет ли он прозрачным и справедливым?

Анна Ященко