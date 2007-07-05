В УНИАН представят «Общественное мнение накануне досрочных парламентских выборов”

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Общественное мнение накануне досрочных парламентских выборов-2007”. Будут представлены результаты социологического опроса, проведенного Институтом политических и социологических исследований им. Т.Шевченко с 25 по 1 июля. Сценарии проведения нынешних парламентских выборов и политические прогнозы от председателя совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Шевченко Владимира Бондаренко. Отношение рядового избирателя к новым образцам политической рекламы «Нашей Украины», БЮТ, Партии регионов, СПУ та КПУ. Участник - председатель совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Шевченко В.Бондаренко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.