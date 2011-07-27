Врачи нашли у Луценко функциональный гепатит

Врачи не обнаружили у экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКА вирусный гепатит, однако установили функциональный гепатит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила супруга Ю.ЛУЦЕНКО Ирина после объявления обеденного перерыва в заседании суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

Она сообщила, что за последнее время врачи дважды проводили обследование состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО. По ее словам, «лаборатория не подтвердила вирусный гепатит, но врачи подтвердили функциональный гепатит».

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Печерском суде Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о состоянии своего здоровья, сказал: «Подтверждены все предыдущие диагнозы, а также заявлено о вероятности наличия гепатита».

21 июля у Ю.ЛУЦЕНКО был проведен забор крови, которую отправили на исследование в ведущую клинико-диагностическую лабораторию.

Государственная пенитенциарная служба отмечает, что проведение дополнительного клинико-лабораторного обследования Ю.ЛУЦЕНКО с целью уточнения состояния его здоровья было запланировано согласно рекомендациям специалистов Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и во исполнение решения Печерского районного суда Киева.