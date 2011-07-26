Тимошенко отказалась от услуг своих адвокатов

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказывается от услуг адвокатов Николая СЕРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА из-за того, что судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ не предоставил им надлежащего времени для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ю.ТИМОШЕНКО обнародовал сегодня на заседании суда председательствующий судья Р.КИРЕЕВ.

В своем заявлении Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что этим адвокатам, как и предыдущим - Сергею ВЛАСЕНКО и Николаю ТИТАРЕНКО - не предоставили адекватного времени для ознакомления с материалами дела.

Аналогичные заявления на имя Р.КИРЕЕВА написали и адвокаты А.ПЛАХОТНЮК и Н.СЕРЫЙ.

«Это наш знак протеста на неправомерные действия судьи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Р.КИРЕЕВ заявил, что это является злоупотреблением правом на защиту.